Artemis II: Nasa revela detalles inéditos del operativo de rescate tras amerizaje en el océano Pacífico

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La misión Artemis II concluyó con éxito tras el amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico, marcando un hecho clave en la exploración espacial moderna.

Este viaje, que tuvo una duración cercana a los 10 días, permitió que una tripulación volviera a rodear la Luna después de más de cinco décadas.

Dichi operativo se desarrolló sin contratiempos, consolidando el avance del programa Artemis como una nueva etapa para la humanidad fuera de la Tierra.

Un descenso controlado y preciso

El retorno de la nave se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad diseñados para proteger a la tripulación. Durante el descenso, se activó un sistema de paracaídas que redujo considerablemente la velocidad antes del contacto con el agua.

Gracias a esta maniobra, la cápsula logró un amerizaje estable dentro del área previamente establecida, demostrando la precisión de la tecnología empleada en esta misión.

Operativo de rescate en alta mar

Tras el contacto con el agua, equipos especializados se desplegaron de inmediato para iniciar el rescate. Buzos capacitados se acercaron a la cápsula utilizando embarcaciones pequeñas, asegurando su estabilidad mediante dispositivos inflables.

Posteriormente, instalaron una plataforma que facilitó la apertura de la escotilla y la salida segura de la tripulación, en un proceso coordinado y eficiente.

La misión estuvo integrada por cuatro astronautas que cumplieron funciones clave durante el viaje alrededor de la Luna. Una vez fuera de la cápsula, cada uno fue trasladado en helicóptero hacia un buque de recuperación, donde recibieron atención médica inicial. Este procedimiento permitió verificar su estado de salud luego de la exigente travesía en el espacio profundo.

Un paso hacia futuras misiones

El éxito de Artemis II representa un avance significativo en los planes de exploración lunar. Este tipo de misiones no solo valida nuevas tecnologías, sino que también sienta las bases para próximos viajes tripulados.

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