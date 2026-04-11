Astronautas de Artemis II regresan sanos y salvos tras misión extrema: ¿Cómo fue la llegada?

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La misión Artemis II regresó este viernes de su travesía espacial tras completar una histórica navegación de 10 días alrededor de la Luna.

La cápsula Orion, que transportó a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 38,000 kilómetros por hora antes de amerizar de forma exitosa en el Océano Pacífico.

Importancia

Este retorno marca un hito importante en el programa de la NASA, ya que valida los sistemas de soporte vital y navegación necesarios para que el ser humano vuelva a pisar la superficie lunar en los próximos años, consolidando la tecnología de escudo térmico bajo condiciones extremas de reentrada.

El descenso final se produjo bajo condiciones meteorológicas favorables, con vientos de 18 km/h y oleajes controlados que facilitaron las labores de recuperación por parte de la Marina de los Estados Unidos.

Objetivo de la misión

El objetivo principal de esta expedición fue probar todas las capacidades operativas de la nave con tripulación a bordo, superando el breve periodo de silencio en las comunicaciones durante el roce atmosférico.

Lograr esta estabilidad en el regreso es un paso importante para el cronograma de la agencia, que ahora enfoca sus esfuerzos en la futura misión Artemis III, destinada a llevar a la primera mujer y al próximo hombre al polo sur de nuestro satélite natural.

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