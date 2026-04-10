¿Seguridad o marketing?: la sospechosa estrategia de Nestlé tras el "robo" de sus KitKat en EEUU

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La multinacional Nestlé reforzó la seguridad de su cadena de suministro en Europa mediante la contratación de custodios para sus vehículos de carga, a medida que se suma el lanzamiento de una plataforma tecnológica de rastreo de las 12 toneladas de su marca de barras de chocolate KitKat.

Ante la magnitud del robo y el riesgo de nuevas vulnerabilidades logísticas, la compañía implementó el uso de escoltas que acompañarán a cada camión durante sus rutas de distribución. Esta acción busca blindar el transporte de mercancía frente a grupos organizados, mientras se mantiene operativo el sistema “Stolen KitKat Tracker”. Dicha herramienta digital permite a los consumidores verificar los códigos de producción de sus barras de chocolate para confirmar si pertenecen al lote desaparecido o si provienen de canales de venta autorizados.

Refuerzo en la seguridad del transporte

La incorporación de personal de seguridad para vigilar los trayectos de los camiones responde a la necesidad de garantizar que los suministros lleguen a sus destinos sin interferencias. Esta nueva capa de protección física actúa de forma paralela al monitoreo digital, elevando los estándares de vigilancia en los puntos de carga y descarga. Expertos en seguridad industrial indican que la presencia de escoltas es una respuesta directa a las fallas detectadas en la trazabilidad y resguardo de la carga pesada en las autopistas.

¿Realidad o ficción publicitaria?

El anuncio de Nestlé sobre la contratación de custodios privados para vigilar camiones de chocolate ha levantado cejas en el sector del marketing. La creación de una plataforma digital donde los usuarios pueden "cazar" barras de chocolate robadas mediante códigos de producción tiene todas las características de una campaña de lealtad de marca disfrazada de crisis logística.

Analistas señalan varios puntos que apuntan a una estrategia de propaganda: Al invitar al público a revisar sus envoltorios, la empresa garantiza que miles de personas compren y manipulen el producto buscando el "lote perdido". El uso de escoltas para proteger golosinas genera un titular tan inusual que asegura cobertura gratuita en medios globales. Nestlé ha transformado un supuesto fallo de seguridad en una historia de "misión de rescate" que mantiene a la marca en el centro de la conversación digital.

No sería la primera vez que una multinacional utiliza un evento "negativo" para captar atención. Mientras la policía europea investiga el paradero de las 12 toneladas, la visibilidad de KitKat ha alcanzado niveles récord este trimestre, lo que para muchos confirma que, sea real o no el robo, la ejecución actual es una maestra pieza de propaganda moderna.

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