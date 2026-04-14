Crudo venezolano gana espacio: Chevron redefine su refinación en EEUU

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La petrolera estadounidense Chevron proyecta un mayor protagonismo del crudo venezolano dentro de sus operaciones de refinación en Estados Unidos, en un contexto marcado por cambios en las sanciones al sector energético de Venezuela.

El repunte de la producción petrolera en Venezuela y la flexibilización parcial de las restricciones comerciales han permitido un incremento en los envíos hacia refinerías estadounidenses. Esto ha favorecido a Chevron, que mantiene operaciones activas con crudo proveniente del país suramericano.

Expansión de operaciones en refinerías clave

Chevron concentra actualmente el procesamiento de crudo venezolano en su refinería de Pascagoula, en Misisipi, donde maneja alrededor de 100.000 barriles diarios. Este volumen refleja un aumento significativo respecto a periodos anteriores a los cambios regulatorios.

Además, la compañía evalúa ampliar estas operaciones hacia su planta de El Segundo, en California, con el objetivo de incrementar su capacidad de refinación y diversificar sus fuentes de abastecimiento.

Aumento de producción en Venezuela

La producción petrolera venezolana ha mostrado señales de recuperación, superando el millón de barriles diarios según estimaciones del sector energético. Parte de este volumen proviene de empresas mixtas entre Chevron y PDVSA.

Este incremento ha sido clave para garantizar mayor disponibilidad de crudo en el mercado internacional, especialmente para empresas que cuentan con autorizaciones para operar en el país.

Chevron mantiene una posición privilegiada frente a otras petroleras internacionales debido a su continuidad operativa en Venezuela. Esto le ha permitido sostener acuerdos estratégicos que facilitan su acceso al crudo.

La compañía también proyecta aumentar su producción conjunta en Venezuela en los próximos años, lo que reforzaría su presencia en el sector energético del país.

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