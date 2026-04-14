¿Luz verde para un aumento salarial por parte de la empresa privada?: Fedecámaras aclara su posición

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A casi dos semanas para el 01 de mayo, día en el que se ejecutará un aumento del salario mínimo, según lo anunciado el pasado 8 de abril por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; los venezolanos siguen a la expectativa sobre cómo serán las medidas a tomar por el Ejecutivo Nacional.

Al respecto, Felipe Capazzolo, presidente de Fedecámaras, afirmó este 14 de abril, que desde la empresa privada están conscientes de la necesidad de un aumento salarial para los trabajadores del sector.

Durante una entrevista en el Noticiero Venevisión, señaló que existe un "consenso tácito" entre todos los actores que participan en la mesa de diálogo social junto al Ejecutivo Nacional, gremios, sindicatos y trabajadores.

«Existe un consenso tácito entre todos los actores que hacemos parte del a mesa de diálogo social, gobierno, trabajadores y las empresas en que debemos privilegiar procesos para un mejor salario. Estamos conscientes de las lecciones aprendidas, no debemos caer en la dinámica de incrementos que se conviertan en inflación, sino en una mejora real de las condiciones», explicó Capazzolo.

El dirigente empresarial, detalló que parte del trabajo de la mesa de diálogo consiste en evaluar cómo actualizar todo lo que tiene que ver con las leyes y los sistemas para que los venezolanos puedan tener mayor poder adquisitivo.

"Es el momento de construir consensos para ver cuál es el modelo económico y modelo social. Ahí entra todo lo que tiene que ver con la discusión de la actualización de la Ley de Trabajo, la productividad, el modelo exportador que debe privar en Venezuela".

Central Socialista de Trabajadores prevé continuidad de los bonos

Por su parte, Carlos López, secretario ejecutivo de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, afirmó este 13 de abril, que prevé la continuidad de los bonos como complemento de ingresos para los venezolanos.

El gremialista, adelantó que, desde esta organización estarán pidiendo el levantamiento de las sanciones económicas, tal y como lo ha solicitado Delcy Rodríguez de cara al Día del Trabajador.

«Ya está claro que la consigna central del próximo primero de mayo es eliminación total de las medidas coercitivas laterales, regreso de los activos de Venezuela secuestrados en el exterior, levantamiento de todas las sanciones de las cuentas de PDVSA en el exterior y cuentas del estado venezolano, todo eso«, expresó en una entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio.

Asimismo, negó que en un futuro cercano se puedan modificar las prestaciones sociales.

López, también aclaró que desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores también están abogando para elevar el ingreso para los pensionados y jubilados puesto que su trabajo contribuyó al desarrollo económico del país.