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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se refirió este lunes a los hechos ocurridos el pasado 3 de enero, cuando se produjo la incursión militar extranjera que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La mandataria (E) denunció que sectores de la oposición con aspiraciones de poder celebraron las acciones hostiles contra el territorio nacional, vinculando estos ataques con intereses económicos sobre los recursos del país.

“Esos misiles llegaron y fueron aplaudidos por quienes persisten en asaltar el poder político para privatizar PDVSA por eso llamó a la conciencia nacional, a la convivencia democrática y paz”.

El mensaje de la presidenta encargada refuerza la línea de su gestión: proteger los activos estratégicos de Venezuela para garantizar la recuperación económica sostenible.

Para Rodríguez, la unidad nacional y la conciencia ciudadana son las barreras fundamentales contra los proyectos que pretenden vulnerar la estabilidad de la República.