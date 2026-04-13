Embajada de EEUU en Venezuela respalda los nuevos acuerdos entre Chevron y PDVSA

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La Embajada de los Estados Unidos en Venezuela manifestó su apoyo oficial a los nuevos convenios suscritos este lunes entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la compañía estadounidense Chevron.

"Cada acuerdo firmado, como el de hoy con Chevron, respalda la recuperación económica de Venezuela", resaltó la representación diplomática en sus redes sociales, y resaltó el progreso del plan de tres fases impulsado por la administración estadounidense.

Asimismo, el evento contó con la participación de funcionarios de alto nivel, incluyendo al secretario adjunto del Departamento de Energía de EEUU, Kyle Haustveit, y la encargada de negocios, Laura Dogu.

Nuevo convenio petrolero avalado por Delcy Rodríguez

La firma de los acuerdos fue encabezada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, desde el Palacio de Miraflores. Durante el acto, se estableció que el aumento en la capacidad de extracción de crudo tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la inversión social.

Rodríguez enfatizó la importancia de la colaboración binacional, declarando: "Y que los ingresos derivados de esa producción vayan directamente a beneficio del pueblo de Venezuela y que sea un beneficio compartido para los pueblos de los Estados Unidos y de Venezuela".

Seguridad jurídica para la inversión extranjera

Uno de los puntos centrales de la formalización de estos contratos fue la necesidad de garantizar estabilidad institucional para los capitales foráneos. La mandataria señaló que la continuidad de estos proyectos requiere un entorno libre de medidas restrictivas para asegurar que las inversiones sean de largo plazo.

"Debemos avanzar hacia una Venezuela sin sanciones. Siempre se lo digo a la embajadora, al gobierno, porque también es una manera de brindar seguridad jurídica e institucional a los inversionistas que vienen a Venezuela. Que se entienda que no es una inversión pasajera ni momentánea, sino que estamos apostando al futuro", señaló la mandataria.

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