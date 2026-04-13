Vladimir Padrino López tiene nuevo cargo en el Gobierno: estos son los anuncios de Delcy Rodríguez

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó a Vladimir Padrino López como nuevo ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.

“A partir de ahora, asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país”, indicó en su cuenta de Telegram.

Transición en el tren ministerial

Con este movimiento, Padrino López regresa formalmente a las funciones ministeriales dentro de la administración actual, sustituyendo a Julio León Heredia, quien se desempeñaba en el cargo desde febrero de 2025 tras haber sido nombrado por Nicolás Maduro.

La presidenta encargada aprovechó el espacio para reconocer la gestión saliente y adelantar que el exministro asumirá tareas distintas dentro de la estructura del Estado.

“Mi agradecimiento a Julio León Heredia por su labor al frente de este Ministerio y quien cumplirá nuevas responsabilidades”, dijo.