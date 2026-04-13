Diosdado Cabello se pronuncia sobre las próximas elecciones en Venezuela

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El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se pronunció este lunes sobre las próximas elecciones confiando en la maquinaria de la tolda roja para obtener la victoria.

“Las elecciones serán cuando sean, y ese día, las fuerzas revolucionarias estaremos preparados para ganar”, afirmó durante la rueda de prensa del partido.

El secretario general del PSUV también se refirió al panorama interno de los sectores opositores, asegurando que existe "nerviosismo" ante la posibilidad de medirse en las urnas.

Además, cuestionó el compromiso democrático de estos grupos, vinculando sus derrotas electorales con episodios de inestabilidad política.

“Les entró una preocupación por las elecciones. Aquí está demostrado que las elecciones no son la solución porque cada vez que pierden ellos una elección entran en la fase de conspiración, de violencia”, dijo Cabello.