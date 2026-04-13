Instalan Mesa de Diálogo para los Consensos Laborales: Delcy Rodríguez ordena "encerrona" hasta llegar a un acuerdo

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, instaló este lunes la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales, que tiene la finalidad de profundizar la Constituyente Laboral, fortalecer la paz social y mejorar el sistema de seguridad social y condiciones de trabajo en Venezuela

El encuentro cuenta con la participación de funcionarios del Estado, el sector privado, los trabajadores y pensionados, a quienes instó a participar activamente en la reconstrucción del modelo económico venezolano y dejando las posturas partidistas, ya que el objetivo es alcanzar ingresos "acordes con los derechos de los trabajadores".

Aunque, advirtió que esto solo será posible si se supera el impacto del bloqueo económico.

“No es mi pelea individual: pido el apoyo del sector empresarial y de los trabajadores para que vayamos juntos en defensa de Venezuela. Necesitamos reconstruir un modelo que fue socavado por el bloqueo”, enfatizó Rodríguez.

Leyes que nazcan de la base, no de oficinas

Uno de los puntos más destacados de su intervención fue la propuesta de actualizar el marco legal vigente para adaptarlos a la nueva realidad. Pero aclaró que estas reformas no deben ser impuestas de forma burocrática, sino que deben surgir del debate entre los actores involucrados.

“Que no salga de una oficina ni de un ministerio; que salga de ustedes”, sentenció, refiriéndose a los consensos que deben alcanzar trabajadores y empresarios.

Ante esto, Rodríguez invitó a los presentes a mantener espacios de debate intensos, lo que denominó una "encerrona", hasta que se logren acuerdos sólidos que beneficien a toda la población.

Reiteró que la victoria contra las sanciones es una "batalla de unión nacional" y que los consensos alcanzados en estas mesas de trabajo serán la base para las revisiones legales que permitirán, en un futuro próximo, una recuperación económica real y sostenible para las familias venezolanas.