Reporte Inameh hoy 14 de abril: cielos nublados y lluvias en estos estados

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó sobre los pronósticos para la temperatura de este martes 14 de abril.

A través de sus redes y canales oficiales detallaron el clima para hoy en la región de Gran Caracas (que incluye las áreas de Miranda, Distrito Capital y La Guaira)

¿Qué dice el INAMEH?

Durante la mañana predominará un cielo nublado con precipitaciones de tipo estratiforme (capas nubosas) y lloviznas intermitentes en

Estas condiciones serán más frecuentes en las zonas de montaña y la franja costera.

Hacia el mediodía y tarde, el calentamiento diurno y la humedad favorecerán el incremento de la nubosidad fragmentada. Esto derivará hacia el final de la tarde en chubascos rápidos acompañados de actividad eléctrica aislada.

El INAMEH también informó que habrá ráfagas de viento de hasta 55 km/h.

La temperatura mínima oscilará alrededor de los 19°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 30°C.

¿Cuál es el pronóstico para las demás regiones?

Durante la mañana, se prevé nubosidad de tipo estratiforme asociada a precipitaciones de intensidad variable en algunas zonas, como Bolívar, Amazonas, sur de Sucre, sur de Apure, Centro Norte Costero, los Andes y Zulia.

Podrían haber algunas lluvias o lloviznas dispersas en el centro-occidente y el piedemonte andino.

En horas de la tarde y noche, se espera la formación de núcleos de gran desarrollo vertical asociados a lluvias o chubascos, descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento en Bolívar, Amazonas, sur de Sucre, Apure, los Andes y sur del Lago de Maracaibo.

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