Aprueban pago de fideicomiso e intereses de prestaciones sociales para esta casa de estudios

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La Rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, ha confirmado la recepción de los recursos por parte del Ejecutivo Nacional para honrar compromisos económicos vitales con el personal de la casa de estudios.

¿Qué se están cancelando?

El pago corresponde a dos renglones específicos del ejercicio fiscal 2026:

Adelanto de intereses sobre prestaciones sociales (8.5%).

Intereses del Fideicomiso.

¿Quiénes son los beneficiarios?

La medida abarca a los tres sectores que hacen vida en la universidad, tanto activos como jubilados:

Personal Docente.

Personal Administrativo.

Personal Obrero.

Es importante que cada trabajador revise su situación particular según estas reglas de la Dirección de Recursos Humanos:

Administrativos y Docentes (Activos): Se aplica el 8,5% a quienes tengan más de un año de antigüedad y estuvieran en la estructura de cargos al 31 de diciembre de 2021 .

Personal Obrero: El cálculo se basa en el Art. 142 de la LOTTT , utilizando la tasa promedio (activa-pasiva) dictada por el Banco Central de Venezuela (BCV) .

Jubilados: Cobrarán siempre y cuando sus prestaciones sociales tengan un saldo mayor a 0 bolívares y hayan generado intereses devengados según su fecha de jubilación.

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