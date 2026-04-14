EEUU revela cifra de barriles de petróleo venezolano vendidos en el mercado internacional: así avnazan las operaciones energéticas en el país

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que, para la fecha, se han vendido 150 millones de barriles de petróleo venezolano en el mercado internacional.

Durante su intervención en el foro Semafor World Economy 2026, Wright precisó que la cifra podría ser incluso mayor, debido a que, según sus palabras, la venta se ha acelerado desde que Washington “asumió el control operativo del sector energético venezolano”.

El director de la cartera energética estadounidense también informó que la producción de crudo en Venezuela supera actualmente los 1.2 millones de barriles diarios, lo que representa un incremento respecto al nivel previo al inicio de sus operaciones en Venezuela, cuando se situaba por debajo del millón de barriles por día.

Flexibilización de sanciones impulsa venta de petróleo venezolano

Aseguró que este repunte se explica, en parte, por la liberación de grandes volúmenes de petróleo que permanecían almacenados sin poder comercializarse debido a “sanciones y bloqueos logísticos”, además de la reactivación de infraestructuras energéticas con apoyo internacional.

Asimismo, remarcó el interés del gobierno estadounidense en atraer nuevamente a empresas norteamericanas para su operación en Venezuela.

En tal sentido, indicó que unas cinco compañías petroleras de EEUU ya operan en el territorio venezolano para la explotación en tierra y proyectos “offshore”.

Tras la intervención militar de EEUU, realizada el pasado 3 de enero, que concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro, Washington flexibilizó sanciones y permitió la participación directa de empresas norteamericanas en la explotación y comercialización del crudo.

Los avances se realizaron en coordinación con la administración de la presidente interina Delcy Rodríguez, quien anunció acuerdos energéticos de largo plazo con Estados Unidos y facilitaron que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) extendiera nuevos contratos de suministro, principalmente orientados al mercado estadounidense.

Inestabilidad en estrecho de Ormuz afecta precios del petróleo

Por otra parte, Wright advirtió que los precios de la energía podrían mantenerse altos o incluso subir en el corto plazo, debido a la inestabilidad internacional, especialmente por las tensiones en el estratégico estrecho de Ormuz.

El secretario adelantó que una eventual baja en los precios dependerá de la normalización del tránsito marítimo en esa zona clave para el comercio global de hidrocarburos, reseñó La Tercera.

“Cuanto más se prolongue el conflicto, más tardará la recuperación”, concluyó, anticipando un escenario de volatilidad en los mercados energéticos.

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