Proyecciones positivas para 2026: Avavit afirma que reactivación de vuelos impulsa el turismo y la economía en el país

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La reactivación de los vuelos internacionales en Venezuela es un paso positivo para impulsar el turismo y la economía en el país, así lo consideró la presidenta de la Asociación Venezolana de Agentes de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera de Díaz.

"La proyección es altamente positiva, sobre todo observando que se han recuperado ya un número importante de aerolíneas que estuvieron fuera del radar de conectividad a finales de noviembre del año pasado", indicó en entrevista con 2001.

Herrera destacó que se espera la incorporación de nuevas frecuencias de vuelo a medida que la operatividad, comercialización y ocupación lo permitan.

Con respecto a las nuevas rutas que podrían incorporarse próximamente en el país, se encuentran los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos, que se consideran como un punto de inicio muy importante, tomando en cuenta que amplían el mapa de conectividad y aumentan la disponibilidad de asientos.

También precisó que se mantienen en conversaciones para retomar los vuelos con Bolivia a través de Boa, y se planea incorporar destinos como Brasil y retomar los vuelos hacia República Dominicana.

Foto: José Félix Lara.

Por otra parte, Herrera comentó que la reactivación de vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos tendrá varios impactos positivos en el país. "La incorporación de los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos hace un punto de inicio importante para muchísimas cosas. En primer lugar, por supuesto, amplía el mapa de conectividad, la aparición de una mayor cantidad de asientos para este destino tan importante, por supuesto, que va a contribuir de alguna manera a que progresivamente vayan estabilizándose las tarifas y vayan disminuyendo", explicó.

También consideró que podrían surgir nuevos puestos de empleo a medida que se vayan estabilizando las operaciones aéreas y se hagan más fuertes.

"El hecho de que un vuelo ya se presente de manera directa y no a través de conexión hace que también tengamos otra incidencia que tendrá repercusiones directas en las tarifas a mediano plazo. Adicionalmente, está la posibilidad de que algunas aerolíneas venezolanas que ya han estado tramitando sus permisos puedan iniciar esta operación y también entonces se genere, no solo una mayor cantidad de asientos en este destino tan importante, sino una mayor dinámica económica en lo que tiene que ver con estos vuelos", indicó la representante de Avavit.

Foto: José Félix Lara.

Turismo como pilar de la economía

La también presidenta del Consejo Superior de Turismo (Conseturismo) destacó que desde el ente se dan pasos concretos para posicionar el turismo como pilar de la economía en Venezuela.

"Desde Conseturismo estamos trabajando con las regiones, las cámaras regionales, estableciendo sus planes de ruta, sus planes estratégicos, esa posibilidad de entender cuál es el foco, cuáles son las zonas de interés turístico en cada una de las regiones, para luego ir fortaleciendo hacia lo nacional", manifestó.

Del mismo modo, mencionó que participan en mesas técnicas de trabajo con el Ministerio de Turismo, "apostando siempre a esa comunicación que nos permita trabajar en equipo" para poder ejecutar los planes en función de los retos y desafíos que se presenten en el sector "para poder hablar de Venezuela como un destino con potencia turística", porque "tenemos mucho para hacerlo, pero también hay mucho por resolver y por hacer".

Foto: José Félix Lara.

Temporadas vacacionales 2026

Con respecto a las proyecciones sobre el turismo en Venezuela durante la temporada de vacaciones escolares y el cierre de este 2026, aseguró que son "muy positivas".

Herrera expresó que el sector turismo trabaja en el desarrollo de paquetes turísticos con ofertas atractivas, la promoción de destinos no tradicionales para destacar los lugares menos conocidos del país y potenciar la conectividad con más frecuencias y rutas para ofrecer mejores tarifas.

Aeropuertos venezolanos

La presidenta de Avavit y de Conseturismo señaló que el mantenimiento de los aeropuertos en el país "es un tema que se está tramitando", especialmente con la reactivación de vuelos directos hacia Estados Unidos. Asimismo, precisó que esto implica revisiones técnicas y operativas para cumplir con los requisitos necesarios.

"Hay algunos aeropuertos nacionales que están operando o están calificados para servir como aeropuertos internacionales. Hay algunos puntos todavía que resolver con respecto a estos aeropuertos, pero entendemos también que el trabajo se viene haciendo. En este sentido, está, por ejemplo, el aeropuerto de Maracaibo, que ya está operando internacionalmente y el de Valencia también lo está haciendo", resaltó.

Manifestó que también existe la posibilidad de retomar dichas operaciones a través de Barcelona, Barquisimeto y Porlamar, donde ya operan algunos vuelos internacionales.

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