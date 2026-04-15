Secretario del Tesoro de EEUU: El FMI trabaja para reincorporar a Venezuela

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Gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó su apoyo a las gestiones que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reintegrar a Venezuela al organismo.

"El FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela, para que se parezca más a una economía normal", afirmó el secretario estadounidense, en el marco de la asamblea anual del FMI y del Banco Mundial.

Asimismo, Bessent elogió al FMI por su "muy importante" papel en este proceso de reincorporación que busca estabilizar las finanzas venezolanas bajo los estándares internacionales.

Las relaciones entre el FMI y Venezuela se encontraban interrumpidas desde el año 2019; sin embargo, recientemente el organismo inició consultas internas con sus países miembros para definir los pasos técnicos a seguir en esta nueva etapa política.

Proyecciones del FMI para Venezuela

A pesar de que las evaluaciones técnicas directas han estado limitadas, el FMI publicó este martes sus perspectivas económicas mundiales. En dicho informe, se incluyen estimaciones actualizadas sobre el desempeño de la economía venezolana para el presente año. El organismo calcula para Venezuela un crecimiento del 4% este año, mientras que la inflación se proyecta en un 387%.

La reincorporación plena permitiría que el FMI retome las auditorías periódicas y las asistencias técnicas habituales que reciben los países miembros para corregir desequilibrios. El Fondo ha emprendido consultas internas con sus miembros para analizar los pasos a dar en medio del nuevo enfoque de Washington con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

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