Gobierno habilita financiamiento para transportistas: ¿En qué consiste el beneficio?

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El Ministerio del Poder Popular para el Transporte anunció el diseño de una nueva estrategia de financiamiento para la adquisición de insumos y repuestos.

El viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías, encabezó una mesa de trabajo con representantes de fabricantes e importadores del sector automotriz para establecer mecanismos que permitan a los transportistas acceder a piezas críticas bajo un esquema de créditos con plazos de hasta 60 días.

Explicó que este plan lo implementarán inicialmente en Caracas, "por lo que próximamente estaremos haciendo el operativo" para registrar a los transportistas.

Esta iniciativa se articulará de manera directa a través de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), ente que servirá como puente de coordinación entre los proveedores privados y los beneficiarios.

El plan busca aliviar la carga financiera de los profesionales del volante, permitiéndoles realizar reparaciones preventivas y correctivas sin la necesidad de un desembolso inmediato total, asegurando así que las unidades se mantengan en circulación.