¿Cómo ha cambiado la seguridad en Venezuela tras 100 días de Delcy Rodríguez?

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Al cumplirse los primeros 100 días desde que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumiera la presidencia encargada de la República, el balance en materia de seguridad arroja cifras significativas.

Bajo una premisa de "paz ciudadana y estabilidad política", la gestión de Rodríguez prioriza el fortalecimiento del Sistema Nacional de Policías.

Fortalecimiento de los cuadrantes de paz

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha liderado dotaciones masivas para elevar la capacidad de respuesta de los organismos policiales.

En estos tres meses, el equipamiento de unidades motorizadas y sistemas de comunicación digital para las policías municipales y estatales toma más fuerza con la entrega de más de 700 patrullas en el territorio nacional, para cada circuito comunal y teléfonos celulares destinados a la comunicación directa con el VEN 911.

Estas acciones han permitido a los cuerpos de seguridad pasar de la vigilancia estática a la patrulla inteligente, utilizando datos en tiempo real para reducir los tiempos de respuesta ante delitos comunes.

En un balance, la mandataria presentó que la tecnología y la articulación popular aparecen como los pilares de la "paz territorial".

Rodríguez informó que, a la fecha, Venezuela cuenta con 3.000 Cuadrantes de Paz operativos, lo que representa un 57% de avance respecto a las proyecciones iniciales.

En ese mismo orden, la mandataria fijó una nueva meta: alcanzar los 6.000 cuadrantes activos.

Este crecimiento no será solo policial, sino que se ejecutará en "articulación perfecta" con los circuitos comunales para garantizar que la seguridad nazca desde el propio seno de las comunidades.

Mínimos históricos en criminalidad

Uno de los datos más contundentes del balance fue la tasa de criminalidad.

La presidenta encargada destacó que Venezuela registra actualmente una de las tasas de homicidios más bajas de toda la región, ubicándose en tres víctimas por cada 100.000 habitantes.

Según la mandataria, este logro es consecuencia directa de la presencia capilar de los órganos de seguridad en los territorios más vulnerables.

De igual modo, Rodríguez ha evaluado el despliegue de sistemas de videovigilancia en los estados y enfatizó que la integración de tecnología de punta busca optimizar la capacidad de respuesta de las instituciones.

La dupla Rodríguez-Cabello también ha puesto el foco en la infraestructura con planes de recuperación integral para las sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y comandos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La gestión de estos 100 días también puso el foco en la frontera con la supervisión del despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los estados Táchira, Zulia y Apure, logrando una disminución en la incidencia de grupos irregulares y el control del contrabando de extracción.

Esta estrategia ha sido clave para garantizar el flujo logístico de alimentos y combustible en las zonas limítrofes.

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