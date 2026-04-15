María Corina Machado descarta reunirse con Pedro Sánchez en su visita a España: estas son las razones

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Durante una entrevista con la cadena de radio española COPE divulgada este miércoles, María Corina Machado ofreció nuevas declaraciones.

La dirigente opositora venezolana, confirmó que no mantendrá una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su estancia en España esta semana.

Según explicó Machado, el encuentro no se llevará a cabo porque considera que en la coyuntura actual no resulta conveniente para sus objetivo políticos.

Encuentros internacionales y agenda en Madrid

De acuerdo con la agencia EFE, antes de llegar a España este jueves, la política venezolana cumplió con una serie de compromisos en Europa que incluyeron una reunión en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, y un encuentro en La Haya con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

En contraste con la ausencia de citas con el Gobierno español, Machado sí tiene previsto conversar con los líderes de la oposición conservadora, representados por el Partido Popular y el partido Vox.

"En determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo. Por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista", expresó.

La postura del Gobierno español

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, comentó recientemente que no existía ningún problema para recibir a la dirigente venezolana. Sin embargo, el canciller aclaró que no tenía constancia de que ella hubiera solicitado formalmente una entrevista con las autoridades del Ejecutivo español.

¿Qué se conoce sobre su retorno a Venezuela?

María Corina Machado participará este sábado en un evento masivo con la comunidad venezolana en la Puerta del Sol, junto a Edmundo González Urrutia. Durante su gira, reafirmó que su salida del país es temporal y que regresará en pocas semanas.

Además, aseguró que su estancia en el exterior es una labor necesaria para conseguir el apoyo internacional indispensable.

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