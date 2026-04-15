Laura Dogu deja su cargo como encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela: sepa quién será su reemplazo

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La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, informó que su representación diplomática en territorio nacional está por terminar.

Dogu, quien ejercía su cargo como representante estadounidense tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, informó que su “asignación temporal en Caracas llega a su fin”.

Por medio de un comunicado oficial, la funcionaria indicó que regresará a su puesto anterior “como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos”.

Dogu revela detalles sobre su reemplazo en Venezuela

“Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela, y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países”, añadió Dogu.

“El equipo en Caracas continuará avanzando el plan de tres fases del presidente y del secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano”, manifestó.

En su texto, la diplomática norteamericana detalló que su reemplazo será John Barrett, actual encargado de negocios de EEUU en Guatemala, quien llegará a Venezuela proximamente, para ocupar el cargo en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas.

¿Quién es John Barret?

Barret asumió el puesto en Guatemala el pasado 23 de enero. De acuerdo con el medio República, la administración de Donald Trump promoverá a Barret hacia una misión considerada estratégica, aunque no detalló el destino.

Sin embargo, se pudo conocer que el diplomático asumirá ahora como encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Se espera que en las próximas horas se realice un pronunciamiento oficial por parte del gobierno de Estados Unidos que permita conocer más detalles del papel que asumirá John Barret.

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