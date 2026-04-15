Colegio Nacional de Periodistas exige la reactivación del Diario La Voz: detalles

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Recientemente, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Miranda, solicitó formalmente a las autoridades competentes que se permita la reactivación inmediata del Diario La Voz.

La petición surge debido a que el periódico sigue sin poder retomar sus operaciones, a pesar de que el tiempo de la sanción administrativa impuesta por el Seniat terminó en mayo de 2025, lo que mantiene paralizadas las labores de redacción y distribución, afectando directamente el equilibrio informativo en el estado.

Dicho medio de comunicación, que cuenta con 59 años de trayectoria informativa, es considerado un patrimonio para la región y su ausencia limita el acceso a la información de los ciudadanos.

Situación legal y laboral

Actualmente, el diario se encuentra en una etapa de incertidumbre tras haber cumplido con el cierre temporal dictado por los organismos tributarios hace casi un año. La falta de una respuesta que permita abrir las puertas nuevamente no solo vulnera el derecho a estar informados, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica de decenas de trabajadores que dependen de este medio para su sustento.

Garantía de libertad

La Secretaria General del CNP Miranda, Mirian Pacheco, celebró la reciente liberación de la asesora jurídica de la empresa, quien estuvo detenida durante un año. No obstante, subrayó que es urgente restablecer las actividades en la sede ubicada en el municipio Zamora para asegurar el ejercicio del periodismo.

El gremio insiste en que la vuelta de La Voz es necesaria para preservar el pluralismo y la libertad de prensa en la entidad.

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