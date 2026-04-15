John M. Barrett: el diplomático designado para la Embajada de Estados Unidos en Venezuela

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El gobierno de los Estados Unidos ha designado como encargado de su Embajada en Venezuela a Barrett, miembro del Servicio Exterior Senior, que asume esta responsabilidad tras haber servido recientemente como Encargado de Negocios en Guatemala, cargo que ocupaba desde enero de 2026. Su llegada a Caracas marca el relevo de Laura Dogu, quien lideró la reapertura de la misión diplomática tras un periodo de interrupción.

Trayectoria y experiencia diplomática

John M. Barrett posee una amplia hoja de vida dentro de la diplomacia, con más de dos décadas de trayectoria en el Departamento de Estado:

Experiencia regional: Antes de su gestión en Guatemala, fue ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos en Panamá (2023). Previamente, fungió como consejero para Asuntos Económicos en Perú y como cónsul general en Recife, Brasil, liderando la gestión diplomática en ocho estados del noreste brasileño.

Alcance global: Su carrera incluye misiones en China, Afganistán y El Salvador, además de haber ocupado cargos de alto nivel en Washington (2015-2017) como oficial encargado de la relación bilateral con Filipinas.

Formación y sector privado: Antes de unirse al servicio exterior, trabajó en la planificación estratégica y comercial de empresas como PepsiCo, The Walt Disney Company y L.E.K. Consulting. Es egresado de Middlebury College y cuenta con un MBA de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Es además bilingüe en español y portugués.

Esta designación se enmarca en la nueva fase de la relación bilateral tras la reciente transición política en el país. Washington ha señalado su intención de utilizar este canal diplomático para avanzar en planes de reactivación económica y cooperación en temas fundamentales para ambos países.

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