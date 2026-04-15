Comunicado: MP recibe a familiares de ciudadanos recluidos en el Rodeo I

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A través de un comunicado el Ministerio Público venezolano informó que, recibió a familiares y voceros de personas recluidas en la cárcel Rodeo I.

A través de la Dirección de Derechos Humanos, escucharon sus inquietudes y recibieron de manera formal las denuncias y peticiones correspondientes.

El MP, señaló en un comunicado que se mantendrá vigilante para que se cumplan las garantías judiciales y el debido proceso, para brindar respuesta oportuna.

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