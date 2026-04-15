Metro de Caracas evalúa nuevos beneficios para sus trabajadores: detalles de la reunión

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El martes, se llevó a cabo una reunión estratégica entre la Presidencia del Metro de Caracas y el Sindicato de Trabajadores (Sitrameca), quienes revisaron los avances alcanzados en materia operativa, mantenimiento de infraestructura y bienestar laboral.

El encuentro tuvo lugar en la sede administrativa de la institución, ubicada en Chacao, donde revisaron los beneficios sociales para la clase obrera, bajo la premisa de mantener una comunicación abierta y directa entre la gerencia y el personal operativo.

Además, analizaron puntos neurálgicos para la eficiencia del sistema, enfocándose en la estabilización del servicio para los miles de usuarios que diariamente utilizan las distintas modalidades de transporte (Subterráneo, Metrobús, Cabletrén y Metrocable).

Hoja de ruta para la recuperación integral

Este encuentro reafirma el compromiso de ambas partes por consolidar un plan de trabajo conjunto que garantice:

Mantenimiento preventivo: Mejora de las condiciones técnicas de las estaciones y trenes.

Dignificación laboral: Seguimiento y ampliación de los planes de protección social para los empleados.

Eficiencia en el servicio: Reducción de los tiempos de espera y optimización de la seguridad.