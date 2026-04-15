Arranca pago del Ingreso de Guerra Económica de abril para el personal activo: monto en Patria

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este miércoles, ha iniciado la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de abril 2026.

El monto asignado por el Sistema Patria es de 71.700 bolívares y está dirigido a los trabajadores y trabajadores activos de la Administración Pública.

La entrega del bono se realizará de manera directa y gradual, con la confirmación de la asignación a través de mensaje de texto (número corto 3532) y por la aplicación veMonedero.

Pasos para afiliar una cuenta bancaria en Patria

Inicie sesión en el Sistema Patria. Acceda a la sección "Monedero". Seleccione la opción "Bancos". Haga clic en "agregar cuenta".. Ingrese los datos de la cuenta: Deberá seleccionar el banco al que corresponde su cuenta.

Ingrese el Número de Cuenta de 20 dígitos. Importante: La cuenta debe estar a su nombre, es decir, debe ser el titular de la cuenta en el banco. Acepte y Verifique: Confirme que los datos son correctos y guarde la información.

El sistema Patria puede solicitarle una confirmación de seguridad a través del correo electrónico o un código de autenticación.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube