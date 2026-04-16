Venezuela busca jóvenes profesionales dentro y fuera del país: áreas de interés para proyectos

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles 15 de abril la creación de un Registro Oficial nacional e internacional para captar y agrupar a jóvenes talentos, profesionales de la ingeniería, matemáticos y especialistas en sectores estratégicos.

"Estoy creando un registro para que jóvenes talentosos, profesionales, ingenieros, matemáticos, que se dediquen también al área de la salud, de la electricidad, de la ingeniería eléctrica, del área financiera, todos los jóvenes talentosos de Venezuela se registren en esta base", comentó Rodríguez.

Cuál es el objetivo del registro

El registro busca consolidar una base de datos de alto nivel que integre el conocimiento técnico de los venezolanos, tanto residentes en el país como en el exterior, y vincularlos en los nuevos proyectos productivos y las inversiones extranjeras que ingresan a la Nación.

Rodríguez subrayó que este censo es una extensión del éxito alcanzado por el programa Semilleros Científicos, el cual ya suma un millón de niños y jóvenes formados en disciplinas de vanguardia.

El Gobierno busca garantizar que el talento humano especializado se vincule con áreas estratégicas del país.

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