Reportan más de 50 liberaciones en Yare este 16 de abril: caso PDVSA Obrero

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Este jueves en horas de la tarde se reportó lo liberación de 51 privados de libertad en la cárcel de Yare.

De acuerdo al video difundido en redes sociales, se trataría de personas vinculadas al caso PDVSA Obrero.

Hasta el momento de redactar esta nota no existe confirmación sobre el nombre de los excarcelados, ni el caso por el cual fueron encarcelados.

El caso Pdvsa Obrero ha estado relacionado con investigaciones sobre presuntas irregularidades en el sector petrolero, que derivaron en detenciones en distintos momentos y centros penitenciarios del país

En desarrollo...

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