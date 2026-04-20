Aumento salarial en Venezuela: Jorge Rodríguez explica cuáles son las condiciones necesarias

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, vinculó este domingo la recuperación de la capacidad adquisitiva de los venezolanos y la optimización del sistema público de salud al levantamiento total de las sanciones internacionales. Según el jefe del Parlamento, la construcción de nuevos hospitales y el ajuste definitivo de los salarios están sujetos a que el Estado recupere su libertad de acción económica. Esta declaración establece una relación directa entre el bienestar social de la población y el estatus legal de las restricciones financieras que pesan sobre el país.

Durante su intervención, Rodríguez sostuvo que la entrada de capitales extranjeros y el desarrollo de actividades económicas a gran escala son los requisitos necesarios para generar los recursos que hoy demanda el sector público. Para el legislador, el fin de las medidas permitiría el retorno de empresas internacionales, lo que a su vez facilitaría la inversión en infraestructura clave para la administración estatal. El discurso sitúa así la solución a las carencias internas en un escenario de apertura económica condicionado por factores externos y decisiones diplomáticas.

La narrativa expuesta por la dirigencia legislativa coloca la responsabilidad de la crisis de infraestructura y la precariedad de los ingresos en las presiones ejercidas por la comunidad internacional. Al centrar su estrategia en el levantamiento de las sanciones como motor de cambio, el oficialismo presenta la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos no solo como un objetivo doméstico, sino como una ficha de negociación en el tablero global. De este modo, el cumplimiento de las metas en materia de salud y remuneración laboral queda ligado a los avances que puedan darse en los procesos de diálogo con otros gobiernos.

Finalmente, este planteamiento deja los proyectos de desarrollo social a la espera de un cambio en el panorama geopolítico que permita el flujo de inversiones hacia Venezuela. Mientras el Ejecutivo insiste en que las sanciones son el principal obstáculo para financiar los servicios básicos, diversos sectores de la sociedad civil y observadores económicos continúan evaluando el impacto de la gestión interna en estos resultados. Con este condicionamiento, el escenario para los próximos meses se perfila bajo la expectativa de si se lograrán acuerdos internacionales que desbloqueen los recursos necesarios para las reformas prometidas.

Visite nuestra sección: Nacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.