Delcy Rodríguez anuncia una nueva etapa para Venezuela: puntos claves de su mensaje

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Este domingo la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez presentó al país un balance detallado de su primer ciclo de gestión.

El mensaje definió el inicio de una "nueva etapa" enfocada en que los números macroeconómicos se traduzcan finalmente en bienestar para el hogar venezolano.

Durante su alocución, la mandataria reconoció las grandes expectativas que mantiene la población frente a la recuperación económica del país, aclarando el verdadero significado de este primer ciclo de gestión.



"Nuestros equipos trabajan por lograr las mejoras en plazos razonables y con hechos verificables", aseguró Rodríguez, enfatizando que "estos 100 días no son un punto de llegada, son el inicio de una nueva etapa. Una etapa para recuperar la esperanza, para alentar la confianza, para volver a encontrarnos entre venezolanos y para garantizar el futuro de nuestra juventud".

Puntos claves

Más de 8.000 venezolanos se beneficiaron de la ley de amnistía, fortaleciendo el programa de convivencia y paz en el país.

Venezuela registró una tasa de tres homicidios por cada 100.000 habitantes, con más de 6.000 cuadrantes de paz activos.

El Producto Interno Bruto del país creció casi un 9%, acumulando 20 trimestres consecutivos de expansión económica.

Se otorgaron más de 70 millones de dólares en créditos, principalmente a mujeres emprendedoras, impulsando la economía local.

PDVSA produce 1.1 millones de barriles diarios y se proyecta recuperar la producción petrolera de diciembre de 2025.

Regreso al FMI, Gracias a la diplomacia, el país recuperó su representación en el Fondo Monetario Internacional, lo que abre el acceso a recursos vitales para la salud, los servicios básicos y la estabilización de las reservas.

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