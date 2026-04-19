Polémica en Madrid por cánticos racistas: María Corina Machado responde

Suscríbete a nuestros canales

María Corina Machado se pronunció tras los cánticos racistas que algunos de sus seguidores corearon durante un acto en la Puerta del Sol, en Madrid.

La dirigente venezolana expresó su rechazo a este tipo de expresiones y buscó marcar distancia frente a lo ocurrido.

En una entrevista con la agencia EFE, Machado dejó claro que no comparte ningún mensaje discriminatorio, insistiendo en su postura de respeto hacia todas las personas, sin distinción.

Dicho incidente se produjo durante un acto público en el que se presentaba la participación de la líder opositora. En ese contexto, mientras intervenía el cantante venezolano Carlos Baute, se escucharon las consignas ofensivas.

Entre los gritos que generaron polémica destacó la expresión “¡Fuera mona!”, lo que provocó debate y críticas posteriores.

Posición de Machado sobre la discriminación

La dirigente venezolana reiteró su rechazo a cualquier forma de descalificación basada en características personales como la raza, el género o la religión. Subrayó que ese tipo de discursos no forman parte de su visión política.

“Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza y eso es lo que ha hecho el régimen en Venezuela, dividirnos por esos motivos”.

Machado insistió en que su propuesta para Venezuela se basa en la reconstrucción del tejido social y en el respeto mutuo entre ciudadanos con distintas ideas políticas.

Entre sus planteamientos destacó la importancia de un proceso de entendimiento nacional, centrado en la convivencia y la dignidad humana.

La dirigente sostuvo que la prioridad debe ser superar las divisiones internas y avanzar hacia un escenario de reconciliación. En ese sentido, remarcó la necesidad de garantizar libertades individuales en el país.

“Nosotros planteamos un proceso de sanación y de rencuentro que se basa en el respeto a la dignidad y al derecho de cada quien a vivir libremente en base a sus ideas”.

Finalmente, Machado fue enfática al condenar cualquier manifestación ofensiva que se haya producido durante el acto en Madrid, sin importar el contexto o la intención de los asistentes.

“Por supuesto que rechazamos cualquier descalificación de esta naturaleza”.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube