¡Arremetida diplomática! Embajada de Venezuela en España condena a Carlos Baute: comunicado

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La Embajada de Venezuela ante el Reino de España emitió un contundente comunicado este 19 de abril de 2026, dirigido a la opinión pública española y a la comunidad venezolana, para rechazar de manera categórica las recientes declaraciones del cantante Carlos Baute durante un acto público en la ciudad de Madrid.

El documento, firmado por la embajadora Gladys Gutiérrez Alvarado, califica las expresiones del artista como "una manifestación inaceptable de discurso de odio".

Según la misión diplomática, las palabras de Baute atentan contra la identidad mestiza de la nación venezolana y evocan prácticas históricas de deshumanización y racismo que son "moralmente reprochables".

El insulto que desató la polémica

La Embajada denuncia que este tipo de calificativos configuran una forma de violencia política basada en misoginia y racismo, la cual no puede ser relativizada bajo ninguna circunstancia.

"Llamar 'mona' a una mujer constituye un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos", reza el texto oficial.

Al respecto, la Embajada expresó sus "más sinceras disculpas" al pueblo de España por haber sido escenario de tales declaraciones.

El comunicado subraya que dichas palabras no representan el sentir del pueblo venezolano ni su cultura, caracterizada por la "dignidad y solidaridad humana".

Comunicado textual

A la opinión pública española y a la comunidad venezolana en el Reino de España

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España se dirige a ustedes con un profundo sentido de responsabilidad histórica y ética, a propósito de las expresiones recientemente emitidas en un acto público en la ciudad de Madrid por el ciudadano Carlos Baute, las cuales constituyen una manifestación inaceptable de discurso de odio.

Venezuela es una nación profundamente mestiza, forjada en la diversidad y en el encuentro de raíces indígenas, africanas y europeas. Esa condición no solo define nuestra identidad, sino que constituye uno de los pilares éticos de nuestra convivencia como pueblo. Cualquier intento de degradar, deshumanizar o estigmatizar desde esa diversidad representa una agresión directa a la esencia misma de lo venezolano.

El ideario de nuestro Libertador, Simón Bolívar, se levanta precisamente contra toda forma de dominación, exclusión y desprecio entre los seres humanos. Por ello, el uso de expresiones que evocan prácticas históricas de deshumanización y racismo no solo es moralmente reprochable, sino políticamente regresivo y profundamente contrario a los valores que defendemos como nación.

En ese sentido, esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio, y a todas aquellas personas que hayan podido sentirse ofendidas por dichas declaraciones. Tales palabras no representan el sentir del pueblo venezolano ni a su cultura, caracterizada por el respeto, la solidaridad y la dignidad humana.

Es aún más grave cuando este tipo de expresiones se dirigen contra una mujer, pues configuran una forma de violencia política basada en misoginia y racismo que no puede ser relativizada bajo ninguna circunstancia. Llamar "mona" a una mujer constituye un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos y con los estándares mínimos de convivencia democrática. Venezuela denuncia categóricamente estos hechos y reafirma que sus mujeres, como figuras históricas y políticas, no pueden ni serán objeto de discursos de odio, venga de donde venga.

Asimismo, denunciamos con firmeza cualquier forma de instrumentalización del espacio público para la difusión de mensajes de odio, exclusión o violencia simbólica.

Venezuela reafirma su compromiso con la defensa de los valores universales de igualdad, respeto y justicia, así como con la promoción de una convivencia basada en el reconocimiento de la diversidad como riqueza y no como motivo de discriminación.

Madrid, 19 de abril de 2026

Gladys Gutiérrez Alvarado, Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España

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