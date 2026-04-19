Sepa qué bono activó el Sistema Patria para jubilados en Venezuela: monto

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La plataforma del Sistema Patria activó en las últimas horas un bono especial para los jubilados en Venezuela.

Este estipendio forma parte de las ayudas económicas que conforman el ingreso mínimo integral en el país.

¿Qué bono paga Patria a los jubilados en Venezuela?

Los beneficiarios reciben la notificación de la asignación a través de un mensaje de texto o por el número corto 3532 y la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el cronograma del Sistema Patria y sus canales aliados, comenzó la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica para el personal jubilado de la administración pública que no recibe cestaticket; son 133 dólares indexados.

El Canal Patria Digital informó que el monto en bolívares que reciben los beneficiarios es de 63.574,00 bolívares.

"Inicia el pago del Bono Ingreso Contra la Guerra Económica, a través de la Plataforma Patria, para personal jubilado de la administración pública. Monto: 63.574,00 Bs.", se lee en la publicación de su cuenta en Instagram.

Este bono tuvo un incremento de 7,90% en comparación con el mes de marzo 2026, en el cual el monto asignado fue de 58.919 bolívares.

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

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