216 años de libertad: realizan actos del 19 de abril en el Panteón Nacional

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Las autoridades del Estado venezolano dieron inicio este domingo a las celebraciones por el 216.º aniversario del 19 de abril de 1810.

El acto central, celebrado en el Conjunto Monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador, marcó el comienzo de la jornada conmemorativa de la gesta que dio paso a la independencia de Venezuela, refiere una NDP.

Actos del 19 de abril

La ceremonia protocolar inició con la escolta del pabellón nacional por parte de efectivos de la Armada Bolivariana. Bajo los acordes del himno nacional "Gloria al Bravo Pueblo", la bandera fue izada al tope del asta en el espacio sagrado de la historia patria, rindiendo tributo a los hechos ocurridos hace más de dos siglos en el cabildo de Caracas.

El evento contó con la participación de la ministra para el Transporte, Jacqueline Faría; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; y el ministro de Cultura, Raúl Cazal.

Tras los honores militares de rigor, las autoridades civiles procedieron a la firma del acta oficial, dejando constancia formal de la realización de estos tributos en honor a la nación libre e independiente.

Durante la actividad, representantes del Gobierno resaltaron que este 19 de abril no solo es una fecha en el calendario, sino el símbolo del espíritu de libertad y soberanía que define a los venezolanos.

El acto en el Panteón Nacional reafirma el compromiso con el legado de los próceres de 1810, quienes sentaron las bases de la República.

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