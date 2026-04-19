¿Seguirán las lluvias? Pronóstico del Inameh para Caracas y el interior del país este domingo

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su boletín matutino que para este domingo 19 de abril de 2026, habrá inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional.

Según el organismo, las condiciones de nubosidad y lluvias marcarán la pauta durante las próximas 24 horas.

¿Qué pronostica el Inameh?

Durante las primeras horas de este domingo, prevalecerá la nubosidad fragmentada en buena parte del país.

Sin embargo, se prevén lluvias o lloviznas en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Anzoátegui, Bolívar y Amazonas.

De igual modo, en Guárico, llanos occidentales, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

A partir del mediodía, se espera un incremento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Bolívar, Amazonas, oeste de Apure, Barinas, Portuguesa, Lara, Andes y Zulia.

Sin destacar algunas lluvias o lloviznas en la región centro-norte costera.

Por otra parte, para la Gran Caracas se estima cielo con nubosidad fragmentada en la mañana, con algunas lloviznas en Miranda.

A partir del mediodía, se espera aumento en la nubosidad acompañada de precipitaciones de intensidad variable, principalmente en zonas montañosas de la entidad.

Además, para las próximas seis horas, el Inameh alertó que prevalecerá nubosidad fragmentada en buena parte del país, con lluvias o lloviznas en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico, llanos occidentales, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube