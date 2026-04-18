Conindutria: salarios actualizados en el sector industrial para abril 2026

Suscríbete a nuestros canales

El tema salarial es el de mayor interés actualmente en Venezuela y, es ampliamente abordado en todos los sectores, como resultado de la crisis que vive el país.

Sin embargo, luego de los cambios en la relación con Estados Unidos, se ha logrado un desbloque parcial de las finanzas venezolanas. En tal sentido, el Gobierno ha decidido anunciar un aumento salarial para el 1 de mayo.

Hay bastante expectativas al respecto. Sin embargo, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, aclaró que se tratará de un aumento responsable para no generar mayor inflación.

La posición es apoyada desde distintos sectores, inclusive consideran imprescindible una reforma de leyes laborales, para dar sustento a los incrementos salariales que se den en el mediano y largo plazo.

Posición de Conindustria con respecto al aumento salarial del 1 de mayo

El representante industrial espera que los anuncios que realizará el Ejecutivo el próximo 1 de mayo sean de un "ajuste con mucha mano izquierda" porque va a impactar al Estado e insistió en que es "importante» avanzar en la revisión de la Ley del Trabajo".

¿Cuánto ganan actualmente los trabajadores del sector?

López dijo en una entrevista para Unión Radio que actualmente pagan:

250 dólares promedio al sector operario Unos 500 dólares a los técnicos y Alrededor de 1.100 dólares al área de gerencia.

"No es el salario que nosotros quisiéramos pagar pero evidentemente tenemos que aumentar producción, tenemos que aumentar la flexibilización de créditos", agregó.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube