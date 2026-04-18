Venezuela desbloquea miles de millones de dólares en el FMI: ¿Cuál es el monto?

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El cierre de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) ha marcado un hito financiero para Venezuela.

Tras la normalización de las relaciones diplomáticas y el levantamiento de sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV), el país recupera formalmente su capacidad de gestionar activos y transacciones en el sistema financiero global por primera vez desde 2019.

​Según confirmó el FMI, el beneficio más inmediato para la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es el acceso a sus Derechos Especiales de Giro (DEG).

Estos activos de reserva internacional funcionan como una unidad de cuenta del Fondo y pueden ser intercambiados por divisas (como dólares o euros) para fortalecer las reservas o financiar proyectos.

​"La posición de tramo de reserva de Venezuela y sus tenencias de DEG en el FMI ascienden a aproximadamente 4.900 millones de dólares", precisó el organismo multilateral.

​Fin al bloqueo financiero y apertura del BCV

​Esta misma semana, el Departamento del Tesoro de EE. UU. relajó las restricciones que pesaban sobre el BCV desde hace siete años. Esta medida permite a Venezuela:

​Acceso a dólares: Operar nuevamente en los mercados financieros mundiales.

​Gestión petrolera: Administrar de forma transparente los flujos de capital provenientes de la producción de crudo.

​Corresponsalías: Retomar el uso de la arquitectura financiera de Bretton Woods.

​El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aplaudió el avance y señaló que el reconocimiento de Washington al gobierno interino de Rodríguez ha sido el catalizador para que el FMI retome la colaboración técnica.

​Sin endeudamiento, pero con diálogo técnico

​A pesar de la apertura de estas líneas financieras, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fue enfática al declarar desde Caracas: "No tenemos previsto ningún programa de endeudamiento",.

La mandataria subrayó que la prioridad es la recuperación de la representación y el uso de los activos propios ya existentes.

​Por su parte, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, destacó que las autoridades venezolanas ya han comenzado a proporcionar datos macroeconómicos y han demostrado "buena fe" en un diálogo constructivo.

Georgieva no descartó que, a futuro y previo acuerdo, se implemente un programa de apoyo financiero para abordar los retos estructurales de la economía y la crisis migratoria.

​El desafío de la deuda pendiente

​Aunque el desbloqueo de los 4.900 millones de dólares es una noticia positiva, los analistas recuerdan que el país enfrenta un compromiso mayor: una deuda estimada en 60.000 millones de dólares en bonos de la República y PDVSA que se encuentran en mora desde 2017.

​La reanudación de relaciones con el FMI se percibe como el primer paso indispensable para que Caracas pueda, eventualmente, sentarse con los grandes acreedores internacionales y llevar a cabo una reestructuración masiva de su deuda externa.