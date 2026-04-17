Cuenta regresiva: economista Oliveros prevé el aumento de estas dos bonificaciones para el 1 de mayo

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A pocos días del 1 de mayo, la brecha entre el ingreso percibido y el costo de vida se mantiene como el principal desafío macroeconómico del país.

El salario mínimo actual, en Venezuela, se mantiene anclado en Bs. 130,00, su valor real es inferior a $0,30 mensuales, según la tasa oficial del BCV.

El esquema actual se basa en la bonificación del salario. Mediante el Bono de Guerra Económica y el Cestaticket, el trabajador promedio del sector público percibe entre $160 y $180 USD mensuales (pagados en bolívares a tasa oficial).

De acuerdo al economista Asdrúbal Oliveros, no se proyecta un aumento "importante" del salario base, sino un ajuste en las bonificaciones.

No estamos esperando un aumento importante del salario sino estamos esperando un ajuste en las bonificaciones principalmente en el bono de alimentación y en el Bono de Guerra Económica.

Oliveros estima que que el "salario de equilibrio" en la economía actual debería oscilar entre $200 y $250 USD.

Cualquier aumento significativo del salario base requeriría una revisión previa de la Ley Orgánica del Trabajo, un escenario que podría postergarse para el cierre de 2026 o inicios de 2027.

Para un ajuste de salario tendría que darse primero una revisión del marco legal, especialmente de ley del trabajo, probablemente será hacia finales de año o el próximo en que Venezuela pueda ver ajuste salariales de maneras importantes.

De acuerdo al economista, no se puede igual en la actualidad salario mínimo con la canasta alimentaria.

Lamentablemente igualar el salario básico con la canasta alimentaria llevará tiempo, es algo que no puede lograr de la noche a la mañana.







Según el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el salario mínimo debe estar a la par de la canasta alimentaria, valorada en 677$ según el CENDAS.

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