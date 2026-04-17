Delcy Rodríguez designa nuevo ministro de Salud: perfil

En un movimiento orientado a fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la designación del Dr. Carlos Alvarado como nuevo titular del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).

​En su cuenta de Telegram, explico que el Dr. Alvarado, médico venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), retorna a esta cartera tras haber desempeñado un rol estratégico en años anteriores.

"Su gestión previa es recordada por liderar la primera línea de combate y protección del pueblo venezolano durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, experiencia que ahora pondrá al servicio de los nuevos retos del sector", agregó.

​Relevo y nuevas responsabilidades

​La mandataria (E) expresó su reconocimiento a la gestión saliente, liderada por la doctora Nuramy Gutiérrez, destacando su compromiso y los avances logrados durante su permanencia en el ministerio.

​Sin embargo, Gutiérrez no se apartará del sector salud, ya que asumirá la dirección académica de la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS) “Hugo Chávez Frías" como rectora, por lo que tendrá la misión de potenciar la formación de la nueva generación de profesionales de la medicina con un enfoque social y humanista.

​“Mi agradecimiento a la Dra. Nuramy Gutiérrez por su valiosa labor al frente de este Ministerio. Con su profesionalismo continuará aportando a la formación de nuevos profesionales al servicio de los venezolanos”, dijo Rodríguez.

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