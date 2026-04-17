Anuncios de Delcy Rodríguez: ¿Cuáles acciones ejecutará ante el FMI?

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Tras el histórico restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que los activos de la nación que permanecían congelados en dicho organismo serán liberados para ser inyectados directamente en la recuperación de la infraestructura nacional.

​Este anuncio se produce apenas horas después de que la directora del FMI, Kristalina Georgieva, validara la normalización de la representación venezolana, un paso que Rodríguez calificó como un "logro de la diplomacia de paz" y una victoria para la estabilidad económica regional.

​Durante su alocución, la mandataria (E) fue enfática al señalar que el destino de estos recursos será el bienestar inmediato de la población.

Los activos, que habían estado restringidos debido a las sanciones y la disputa por la representación legal del país, se utilizarán para financiar un plan de inversión en servicios públicos.

​“Los recursos serán destinados de manera inmediata a atender los servicios básicos, lo que representa buenas noticias para nuestro país”, destacó Rodríguez, subrayando que esta liquidez permitirá acelerar proyectos de optimización en áreas críticas como el sistema eléctrico, el suministro de agua y el transporte.