Peregrinación por una Venezuela sin Sanciones arranca este 19 de abril: conozca las rutas

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El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, ha anunciado los detalles de la Gran Peregrinación por una Venezuela sin Sanciones, una movilización nacional que arranca formalmente mañana, domingo 19 de abril.

Esta jornada, que se extenderá hasta el 30 de abril y busca unir a diversos sectores sociales en un reclamo colectivo por el levantamiento de las medidas coercitivas.

Estado Zulia

La movilización en la entidad zuliana tendrá un carácter masivo y simbólico.

El punto central será el cruce del Puente sobre el Lago de Maracaibo, uniendo las dos costas en señal de unidad.

Se realizará una visita estratégica a un centro de trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para respaldar a la clase obrera del sector energético.

Una movilización a pie por los sectores populares de Maracaibo.

Estado Táchira

En los Andes, la peregrinación combinará la fe con el sector productivo:

Se llevará a cabo un acto religioso y simbólico por las principales calles de San Cristóbal.

Se ha programado una actividad especial en la sede de la Asociación de Ganaderos del Táchira (ASOGATA), destacando el impacto de las sanciones en la producción de alimentos.

Estado Amazonas

En el sur del país, la jornada tendrá un matiz profundamente cultural.

El epicentro de las actividades en Puerto Ayacucho será el centro cultural de la ciudad, donde se realizarán actos en defensa de la soberanía y la paz.

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