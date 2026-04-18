Papa León XIV designa nuevo obispo para Venezuela este 18 de abril: detalles de su trayectoria

Suscríbete a nuestros canales

El Vaticano anunció este sábado 18 de abril de 2026 que el papa León XIV nombró un nuevo obispo de la Diócesis de Cabimas, en el estado Zulia.

Se trata del Monseñor Nicolás Gregorio Nava Rojas. La noticia fue confirmada por la Conferencia Episcopal Venezolana, que expresó su alegría por este nuevo encargo pastoral en la región zuliana.

Con este nombramiento, el nuevo obispo regresa a la zona donde trabajó durante gran parte de su vida religiosa. Las autoridades de la iglesia local pedieron a los ciudadanos y a los creyentes que acompañen este proceso con oraciones para que su gestión traiga beneficios a toda la comunidad.

Trayectoria y experiencia pastoral

Nicolás Gregorio Nava Rojas nació en Maracaibo y tiene 62 años. Se ordenó como sacerdote en julio de 1989 y trabajó allí por tres décadas. Antes de este nuevo cargo, se desempeñaba como obispo de la Diócesis de Machiques, una labor que inició a finales de 2019 tras ser nombrado por el anterior pontífice.

Durante sus años de servicio, ocupó puestos importantes como el de vicario general de Cabimas y fue párroco en iglesias como Nuestra Señora de Altagracia y el Sagrado Corazón de Jesús. También trabajó en la formación de nuevos sacerdotes en seminarios de Caracas y Maracaibo, destacando por su capacidad para organizar y administrar las tareas de la iglesia.

Próximos pasos en la diócesis

El regreso de monseñor Nava Rojas a su sede de origen busca dar continuidad a los proyectos de ayuda social y religiosa en la localidad. Su llegada es vista como un paso positivo para fortalecer el trabajo con la gente debido a su cercanía previa con los habitantes y su conocimiento de los problemas que afectan a la región.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube