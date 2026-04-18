Inameh prevé lluvias y cielos nublados para este sábado 18 de abril: detalles del reporte

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que para este sábado 18 de abril se espera un día mayormente nublado en gran parte del territorio nacional.

Las condiciones del tiempo estarán marcadas por la presencia de lluvias en diversas regiones, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias al salir de casa.

Este comportamiento climático se debe a fenómenos atmosféricos que están afectando el movimiento de los vientos sobre el país, lo que favorece la formación de nubes y precipitaciones. Aunque habrá momentos de claridad en algunas zonas, la tendencia general es de cielos cubiertos durante la mayor parte de la jornada.

Zonas con mayor nubosidad y lluvias

Las regiones que registrarán precipitaciones de intensidad variable son Guayana Esequiba, Amazonas, el oriente, el centro occidente, los llanos occidentales, los Andes y el estado Zulia. En la región central, que incluye a Caracas y estados vecinos, se esperan lluvias más débiles, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

Pronóstico para la Gran Caracas

Para el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se estima un cielo con nubosidad fragmentada. Los habitantes de estas zonas podrían experimentar lloviznas tempranas y lluvias variables al terminar la tarde.

En cuanto a las temperaturas, la mínima se ubicará cerca de los 18°, mientras que la máxima podría alcanzar los 28 grados.

Temperaturas y calor en el país

A pesar de las lluvias, el calor persistirá en varias ciudades. En zonas como Maracaibo, Coro y Valencia se esperan máximas de hasta 34° o 36°. Por el contrario, las zonas más frías del país serán los Andes, específicamente en Mérida, donde la temperatura mínima bajará hasta los 5 grados en las áreas más altas.

Datos astronómicos del día

El reporte también indica que el sol salió a las 6:14 de la mañana y se ocultará a las 6:38 de la tarde. En cuanto a la luna, se encuentra en su primer día después de la fase de luna nueva, lo que influye en la iluminación nocturna y otros ciclos naturales.

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