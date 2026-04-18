​¿Cuántos venezolanos han regresado al país en lo que va de 2026?

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​Al cumplirse los primeros cien días de la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Gobierno nacional presentó un balance oficial sobre el retorno de ciudadanos al territorio venezolano.

Según las cifras difundidas este viernes, más de 5.000 migrantes han regresado al país durante el primer trimestre de 2026, marcando una tendencia sostenida en el flujo de repatriación, refiere Banca y Negocio.

​El Ejecutivo destacó que este volumen de retornos ha sido gestionado principalmente a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, programa que el Ministerio de Comunicación define como una "respuesta directa" para aquellos connacionales que han enfrentado situaciones de xenofobia o vulnerabilidad en el extranjero.

​De acuerdo con la nota oficial, el plan no se limita al traslado logístico gratuito, sino que busca la estabilización de los ciudadanos mediante:

​Políticas de inserción laboral: Para integrar a los retornados al aparato productivo.

​Atención en salud y vivienda: Con el fin de asegurar que el regreso al hogar sea digno e integral.

​El factor Arizona: Cooperación con Estados Unidos

​Un dato relevante en las estadísticas de este año es el incremento de retornos desde Norteamérica.

En lo que va del mes de abril, han regresado más de 900 migrantes en vuelos procedentes de Estados Unidos, la mayoría de ellos desde Arizona.

​Este movimiento es parte de un acuerdo operativo suscrito entre Caracas y Washington en enero del año pasado.

De hecho, el pasado miércoles arribó al país el vuelo número 133 bajo este esquema, trasladando a 316 venezolanos desde territorio estadounidense.

​Próxima meta: Optimización de recursos

​La administración de Rodríguez vincula la sostenibilidad de estos programas sociales al levantamiento de las restricciones internacionales.

En este sentido, el ministerio informó que este domingo iniciará la "peregrinación por la paz", una movilización nacional para exigir el fin de las sanciones.

​Para el Gobierno, el cese de estas medidas permitiría "optimizar los recursos de las misiones sociales" y potenciar la capacidad del Estado para recibir y proteger a más venezolanos que deseen volver a su tierra.