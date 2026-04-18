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Luego de los anuncios económicos de esta semana, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) se pronunció favorablemente sobre el regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Además celebran la flexibilización de sanciones al Banco Central de Venezuela.

¿Cuándo se verán los resultados?

El presidente del gremio, Tito López, dijo en una entrevista para Unión Radio que, estima que los resultados económicos se evidenciarán en el segundo semestre de 2026.

"Creo que en el próximo semestre vamos a tener una Venezuela totalmente muy distinta a la que teníamos en el mismo periodo del 2025", enfatizó López.

Explicó que la reactivación de relaciones entre el FMI y Venezuela, las cuales estuvieron suspendidas desde 2019, ayudará a una reducción de la brecha cambiaria e inflación, por lo que influirá positivamente y generará mayor dinamismo en los sectores industrial y manufacturero.

Por su parte, el alivio de sanciones al BCV permitirá "hacer negociaciones, contratos y tener más fluidez".

Para el presidente de Conindustria, aún hace falta hacer seguimiento y pedir el desmantelamiento de otras sanciones importantes.

Salarios actuales en el sector industrial venezolano

López resaltó que actualmente pagan 250 dólares promedio al sector operario, unos 500 dólares a los técnicos y alrededor de 1.100 dólares al área de gerencia.

"No es el salario que nosotros quisiéramos pagar pero evidentemente tenemos que aumentar producción, tenemos que aumentar la flexibilización de créditos", agregó.

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