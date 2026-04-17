Luis Vicente León explica por qué cree que Venezuela se encamina a ser uno de los países del mundo más rentables para invertir

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De cara al 1° de mayo, siguen creciendo las expectativas luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara que habrá un incremento del salario mínimo.

Al respecto, el economista y presidente de Datanalisis, Luís Vicente León, destacó este 17 de abril, los recursos naturales que posee Venezuela y que puede ofrecer al mundo. Además, se mostró optimista por los recientes acontecimientos económicos.

“Tenemos la capacidad de generar inversión, tenemos la mina de petróleo más grande del mundo, la mina de oro más grande del hemisferio occidental, tenemos la posibilidad de desarrollar gas como casi ningún otro país en el mundo en este momento”, dijo en una entrevista en un podcast en Globovisión.

Estima que existe la posibilidad de un cambio, de rediscutir el país y que hay una gran oportunidad.

“Así como pudimos cambiar la Ley de Hidrocarburos en una semana, la Ley de Minas en tres semanas, a lo mejor necesitaremos dos meses para la Ley del Trabajo, pero a lo mejor necesitamos uno o dos años para reencontrarnos y renegociar la nueva institucionalidad, pero Venezuela está camino a resolver sus problemas y tiene además una capacidad de crecimiento que no tiene más nadie”, afirmó.

“Si yo hoy tuviera que decidir dónde invertir, no me quedaría la menor duda de que la mejor opción de inversión en el mundo en este momento es Venezuela”, destacó León.

El Panorama político de Venezuela está cambiando

Por su parte, el analista económico y político, Tomás Socías López, señaló este viernes que Venezuela está “viviendo un cambio político importante en los partidos del Gobierno y de la oposición”.

A su vez, se refirió al panorama económico de cara al 01 de mayo, día en el que se anunciará un aumento salarial, tal y como fue anunciado el pasado 8 de abril.

“Creo que llegó el momento económico del país”, indicó Socías durante una entrevista en el programa Primera Página de Globovisión.

Socías López explicó que, si bien no existen aún los recursos suficientes para aumentar sustancialmente el salario mínimo, espera que en el transcurso de este 2026 haya varios incrementos progresivos.

“En vista de que no hay el dinero suficiente, pudiera estar hablándose de $ 100, eso no es nada, lo sé (…) serían varios aumentos que se van a anunciar durante este año, con esto por lo menos se le da una respuesta al venezolano”, agregó.

Levantamiento de sanciones al BCV

Esta semana se levantaron las sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV) y eso ha despertado expectativas positivas y se emitieron las licencias 56 y 57.

En una entrevista por Unión Radio, la economista Ana Isabel Belmonte señaló que la atenuación de sanciones al BCV este martes, permitirá aliviar la economía del país y aliviar la banca pública.

Señaló que la licencia 56 facilitará las negociaciones comerciales al tratarse4 de contratos contingentes, ofertas de licitaciones, memorándum de entendimiento, entre otros. Además, cualquier empresa alineada a la jurisdicción de Estados Unidos podrá efectuar negocios con Venezuela sin temor a sanciones.

La licencia 57 permitirá negociaciones y transacciones financieras de la banca pública en divisas.

“Va a tener un impacto importante en los flujos de pago, los flujos de cobro por la vía del Banco Central porque le va a permitir transferencias, giros, préstamos en divisas y lo que sería la corresponsalía, un banco intermediario para estas gestiones en divisas como antes lo tenía toda la banca nacional”, dijo.

Señaló que se espera un impacto positivo en el mercado cambiario, que logrará un mayor flujo de divisas n las bancas. “Va a haber más divisas que el Banco Central de Venezuela puede utilizar en sus funciones incluyendo la intervención cambiaria”.

Agregó que esta flexibilización de sanciones generará oportunidades de inversión para empresarios extranjeros, lo que generará un clima de activación económica para el país.

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