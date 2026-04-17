Venezuela busca aumentar frecuencias aéreas desde Colombia: detalles

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Venezuela busca aumentar frecuencias aéreas desde Colombia; así se dio a conocer tras una participación de representantes del Ministerio de Turismo y Marca País en la Macrorrueda de las Américas celebrada en Bogotá.

La comisión sostuvo una reunión de alto nivel con Jorge Jiménez, vicepresidente comercial de la aerolínea low cost Wingo, y su director de mercadeo, Simón Maya.

Según se pudo conocer, uno de los puntos centrales de la mesa de trabajo fue la solicitud de aumentar el número de vuelos hacia Caracas.

En tal sentido, se precisó que actualmente la demanda de viajeros entre ambos países ha mostrado un crecimiento sostenido, por lo que Venezuela propuso incrementar las frecuencias desde Bogotá y Medellín hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El regreso de Margarita al radar internacional

La propuesta más ambiciosa presentada a la aerolínea colombiana es la apertura de rutas directas desde Bogotá y Medellín hacia Porlamar.

La intención es devolverle a la Isla de Margarita su estatus como destino predilecto para el mercado colombiano, facilitando el acceso directo sin necesidad de escalas en la capital.

De concretarse la llegada de Wingo al estado Nueva Esparta, expertos sugieren que la aerolínea podría aplicar un modelo de operación estacional.

Este formato, que Wingo ya utiliza con éxito en destinos turísticos como Cancún y Curazao, permitiría activar los vuelos durante las temporadas altas como Semana Santa, vacaciones escolares y diciembre, ajustando la oferta a la demanda real del mercado.

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