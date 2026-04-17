Ministerio de Interior y Justicia advierte riesgos de las "frutinovelas" en menores: recomendaciones

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Con la tendencia de las "frutinovelas", las autoridades advierten de ciertos contenidos que no son aptos para niños, aunque sean dibujos animados.

"Las Frutinovelas son el ejemplo de cómo se utiliza la estética infantil para exponer a los menores a situaciones de adultos, conflictos y comportamientos tóxicos", se lee en una publicación difundida por la Policía Municipal de Guaicaipuro.

Destacan que muchas veces se cree que un video es contenido seguro para un menor de edad por ser animado o colorido.

Advierten que son un tipo de contenido generado mediante Inteligencia Artificial (IA) que no son dibujos animados convencionales.

Se presentan como "historias rápidas y 'adictivas' de menos de 120 segundos".

¿Por qué los niños no deben de ver frutinovelas?

El principal riesgo que señala es que, al no haber supervisión humana en la creación de estos contenidos, suelen incluir escenas problemáticas como:

Celos tóxicos.

Infidelidades.

Violencia verbal disfrazada de "drama".

Los mensajes que transmiten son los siguientes:

Distorsión de valores: Se fomenta la deslealtad y el engaño como algo cotidiano, normalizando comportamientos poco éticos.

Gestión emocional negativa: Los conflictos se resuelven a través del resentimiento y la venganza, en lugar de enfoques más saludables.

Modelos de relación dañinos: Se normaliza la posesividad, los celos extremos y la manipulación en las relaciones interpersonales.

Lenguaje sugerente: Los diálogos presentan doble sentido, lo cual no es apropiado para el desarrollo infantil.

¿Qué sugieren que hagan los padres?

La publicación de PoliGuacaipuro ofrece algunas recomednaciones para que los padres y representantes cuiden a sus hijo de este tipo de material.

Auditoría de contenido: Se sugiere tomarse 5 minutos para revisar el historial de reproducción de los contenidos que consume el niño/a, ya que "lo que parece inofensivo puede esconder riesgos". Fomenta el diálogo: Se recomienda preguntar al niño/a qué es lo que más le gusta de lo que ve, para obtener pistas sobre los valores que está absorbiendo. Denuncia y limpia: No se debe ignorar el contenido tóxico. Se insta a utilizar la opción de "reportar" y seleccionar "no apto para menores" para ayudar a otros padres.

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