Pronóstico del Inameh: lluvias o chubascos en estos estados para las próximas horas

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Para este viernes 17 de abril, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) en su boletín informó sobre las precipitaciones en las próximas horas sobre varias regiones de Venezuela.

Al respecto, el Inameh indicó que durante la mañana habrá cielo nublado en buena parte del país, resaltando precipitaciones en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre y Anzoátegui.

Asimismo, se esperan lluvias en Monagas, centro norte, Falcón, Lara, Yaracuy, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y Zulia.

¿Cómo estará el clima para la tarde y noche?

Por otra parte, a partir del mediodía, se prevén lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico, en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Anzoátegui, región central, llanos centrales, occidentales, centro occidente, los Andes y Zulia.

Además, sobre la Gran Caracas, (Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital), se espera cielo de parcial a nublado durante todo el periodo con precipitaciones variables, más intensas en la madrugada, primeras horas de la mañana y final de la tarde.

De igual modo, el Inameh informó que estas condiciones son producto de la incidencia de un sistema de vaguada en niveles altos de la troposfera, originando divergencia del viento sobre Venezuela, lo que refuerza la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), aunado a los efectos orográficos y de calentamiento.

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