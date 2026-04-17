FMI en Venezuela: secretario del Tesoro de EEUU detalla los beneficios económicos

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El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, confirmó que el Fondo Monetario Internacional decidió retomar formalmente sus operaciones y diálogo con Venezuela.

Bessent explicó que esta medida responde al cumplimiento de las promesas de la administración estadounidense para estabilizar la economía venezolana. Según el funcionario, este paso es fundamental para generar beneficios que alcancen tanto a ciudadanos estadounidenses como a los venezolanos.

Apoyo internacional y reconocimiento

​Bessent detalló que la decisión del organismo internacional fue posible gracias a que una mayoría de los países miembros votaron a favor de este reencuentro institucional. El secretario enfatizó que el acercamiento busca restaurar la salud financiera del país mediante políticas coordinadas.

Además explicó que el reconocimiento por parte de EEUU de Delcy Rodríguez como presidenta interina facilitó el camino para que el equipo técnico del fondo retomara las conversaciones.

Se espera que esta colaboración ayude a estabilizar el sistema económico en el corto plazo.

Objetivos de la estabilización económica

Bessent indicó que el objetivo principal es que Venezuela colabore estrechamente con los expertos internacionales en planes que favorezcan a todos los ciudadanos. La intención es restaurar el bienestar económico y asegurar que las nuevas estrategias tengan un impacto positivo en la vida diaria de las personas.

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