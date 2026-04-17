En video: las cinco peticiones de María Corina Machado desde España

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Desde Madrid, María Corina Machado volvió a pronunciarse sobre la situación política venezolana, insistiendo en la necesidad de realizar elecciones y avanzar en la liberación de personas detenidas por razones políticas.

Sus declaraciones se centraron en la exigencia de cambios institucionales y en la restitución de derechos ciudadanos.

La dirigente sostuvo que la salida a la crisis del país pasa por el restablecimiento de libertades y la transformación de estructuras que, según su postura, limitan el ejercicio democrático.

En ese contexto, reiteró la importancia de garantizar condiciones para la participación política plena de los venezolanos dentro y fuera del país.

Machado insistió en la liberación total de los llamados presos políticos y en el regreso de los venezolanos que han salido del país por razones de seguridad o libertad. También planteó la necesidad de abrir espacios para la expresión, la asociación y la movilización ciudadana sin restricciones.

"Este es el momento de avanzar por esa ruta que has descrito, la liberación total de todos los venezolanos incluso aquellos que hoy permanecen detenidos, desde los desmontajes de las estructuras represivas, la plena libertad de expresión de asociacion y movilizacion de nuestro país, el regreso de todos aquellos que han ido de venezuela para salvaguardar su vida o su libertad y desde luego el ejercicio pleno de la soberania popular a través del voto en elecciones en las cuales todos los venezolanos e incluyendo aquellos que estána fuera también puedan votar"

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