¿Ofrecen trámites migratorios por WhatsApp? Detectan nueva red de fraude en Utah y Arizona

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Los Servicios Comunitarios Católicos de Utah (CCS) alertan a la población sobre una red de estafadores que usurpa el nombre de la organización para engañar a inmigrantes mediante redes sociales.

Según la denuncia oficial, delincuentes utilizan perfiles falsos en WhatsApp y Facebook para ofrecer servicios legales gratuitos, condicionando el inicio de los trámites a un pago previo de tarifas administrativas a través de aplicaciones como Cash App o Zelle.

Objetivo

Esta modalidad de fraude digital busca aprovecharse de la vulnerabilidad de quienes buscan regularizar su estatus, según detalla Telemundo Utah.

Es por ello que las autoridades de CCS piden a la comunidad ignorar mensajes no solicitados y contactar directamente a sus sedes en Salt Lake City u Ogden para verificar cualquier comunicación sospechosa.

Modus operandi

Este tipo de engaños registra un aumento importante durante el primer trimestre de 2026 en todo el país.

Recientemente, organizaciones como Catholic Charities USA reportaron que un tercio de sus agencias nacionales han sido víctimas de suplantación de identidad por parte de individuos que incluso organizan "audiencias judiciales virtuales" falsas para exigir miles de dólares.

Asimismo, las autoridades federales han detectado esquemas fraudulentos que prometen beneficios inexistentes, como la supuesta "Ley de Ajuste Venezolano" o el otorgamiento de Green Cards sin revisiones médicas, tácticas que este año ya han derivado en arrestos en estados como California y Florida.

Es importante recordar que ninguna agencia gubernamental o entidad sin fines de lucro solicitará pagos mediante tarjetas de regalo o transferencias bancarias directas para procesar beneficios migratorios oficiales.

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